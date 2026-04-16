La atención integrada de Catalunya reduce en un 19% los ingresos de población frágil en 2 años

3 Jornada de Atención Integrada y Cronicidad. - CONSELLERIA DE SALUD
BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El modelo de atención integrada de Catalunya a personas con cronicidad compleja (PCC) o con enfermedad crónica avanzada (MACA) ha permitido reducir en un 19% los ingresos hospitalarios --y en entre un 17% y un 20% los reingresos-- en la población con más fragilidad y complejidad clínica respecto a hace 2 años.
Estas personas pasan actualmente entre 4 y 5 días más al año en su casa, un indicador "clave" de calidad asistencial y bienestar, informa la Conselleria de Salud en un comunicado de este jueves.
Catalunya tiene 320.000 personas identificadas como PCC o MACA, equivalente al 4,44% de la población, y aproximadamente el 85% ya dispone de un plan individualizado compartido (PIIC).
Los resultados alcanzados, presentados en la 3 Jornada de atención integrada y cronicidad de este jueves, se explican por la integración de prevención, proactividad, personalización y una respuesta "más integrada" en la estrategia.
El nuevo Plan de actuaciones 2026-2027, elaborado a partir de un proceso participativo de más de 1.800 profesionales, quiere "consolidar" el cambio y hacerlo más homogéneo en el conjunto de Catalunya.