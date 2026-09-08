La ATM pone en marcha una campaña para combatir el uso fraudulento de la T-16

Imagen de la campaña de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) - AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha puesto en marcha una campaña para reducir el uso fraudulento de la T-16 por el que una persona adulta usa este título gratuito para menores para viajar en el transporte público sin pagar.

La campaña ha empezado coincidiendo con el inicio del curso escolar y pone el foco en las consecuencias que tiene esta práctica en el beneficiario de la tarjeta, ha informado este martes la ATM en un comunicado.

En el caso de incurrir en este uso fraudulento, el titular de la tarjeta pierde el derecho a viajar gratuitamente durante 3 años y la familia tiene que asumir el coste de sus desplazamientos además de la sanción económica que imponga la empresa operadora que detecte la infracción.

Para hacer llegar este mensaje, el organismo ha recurrido al humor y a la ironía, con mensajes como "El día que organicemos un concurso literario, puedes presentar 'Me he confundido y con las prisas he marcado la T-16 de mi hija' en la categoría de relatos de ficción".

Cerca de 4.000 titulares de la T-16 fueron sancionados en 2025, y más de la mitad de ellos presentó alegaciones que fueron desestimadas en más del 95% de los casos.