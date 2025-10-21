Atrápalo añade las visitas guiadas de Civitatis en todo el mundo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Atrápalo ha alcanzado un acuerdo con Civitatis por el que ofrecerá las visitas guiadas que la plataforma ofrece en las principales ciudades de todo el mundo, informa en un comunicado este martes.
La compañía ya ha empezado a incorporar las más de 4.000 actividades de Civitatis y prevé ir abriendo destinos por fases hasta tener todo el catálogo disponible.
El ceo de Atrápalo, Luís Alonso, ha explicado que esta alianza ofrece "miles de actividades, visitas guiadas y excursiones muy enriquecedores y de una gran calidad".
"Se trata de una marca reconocida y de prestigio en el sector, con opciones bien organizadas y filtradas que garantizan la mejor experiencia", ha añadido.
La chief B2B sales officer de Civitatis, Verónica de Íscar, ha señalado que la integración forma parte de su "estrategia de expansión y consolidación en los principales mercados de habla hispana".