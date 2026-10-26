Atrápalo duplica las reservas de planes de otoño y Halloween respecto a 2025

Halloween aumenta las reservas en Atrápalo - ATRÁPALO

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La venta de planes y actividades para disfrutar en octubre y noviembre, como las relacionadas con Halloween, ha aumentado un 97% frente al mismo periodo de 2025, según datos de Atrápalo, plataforma online de viajes y experiencias en España.

Las entradas para parques temáticos lideran la venta anticipada, con un 38,20% de las reservas, seguidas de las propuestas relacionadas con Halloween (24,077%) y los espectáculos de miedo y terror (15,47%), informa la plataforma este lunes en un comunicado.

Si bien todas las propuestas de otoño muestran importantes incrementos en reservas respecto a 2025 (+86% para los parques temáticos, +48% para los planes de Halloween y +233% para los espectáculos de miedo y terror), Atrápalo destaca el auge de las experiencias de crímenes y asesinatos, que crecen un 334% respecto al año pasado y multiplican por 11 sus ventas.

"Nos llama especialmente la atención el auge de las cenas criminales y los cluedos en vivo. Son planes en los que el público no solo mira, sino que participa, y eso conecta muy bien con lo que buscan las parejas y los grupos de amigos", afirma al product manager de Ocio Urbano de Atrápalo, Eva Cuervas.

Las parejas concentran el 42% de las reservas y, junto con los grupos de cuatro o más amigos, lideran las ventas de los planes de miedo y las experiencias de crímenes y asesinatos, mientras que en las visitas a parques temáticos y los planes de Halloween el perfil mayoritario es de familias con niños.

Madrid concentra el 87% de las ventas de experiencias de crímenes y asesinatos y el 74% de las reservas de planes relacionados con Halloween; Barcelona domina en planes más tradicionales como las castañadas (100% de las ventas), las visitas a cementerios (99%) y las rutas de misterio y leyendas (57%), y Zaragoza registra un 68% de las ventas en espectáculos de miedo y terror.