Atrápalo estrena su Teatro Solidario en Madrid y Barcelona para colectivos vulnerables

Teatro Solidario - ATRÁPALO

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Atrápalo, empresa especializada en viajes, ocio y experiencias, celebrará del 12 al 18 de octubre en Madrid y Barcelona su primera semana de Teatro Solidario, con el apoyo de 12 salas que ofrecerán un total de 25 funciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, informa en un comunicado este martes.

Tras su presentación el pasado mes de junio, con funciones en el Teatro Sofía de Madrid y el Teatre Muntaner de Barcelona, el proyecto "sigue creciendo" e incorpora nuevos teatros como el Poliorama, El Espai Texas, la Sala Ars o Dau al Sec y compañías como Azarte, La Babadoc Teatro, La Opción Producciones, SOPAPO Comedy o Diego Arjona ESP - La Barriga Producciones.

A lo largo de toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta para todos los públicos y gustos, como espectáculos de comedia, teatro familiar, improvisaciones, drama, clásico y de autor, monólogos, magia, musicales y tributos tanto en Barcelona como en Madrid.