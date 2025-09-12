Atrápalo inaugura la nueva temporada teatral con más de 1.800 eventos disponibles en su plataforma

Barcelona y Madrid concentran las producciones, pero Sevilla, Valencia, Zaragoza o Málaga cobran protagonismo

La plataforma de ocio y viajes online Atrápalo inaugura la temporada teatral 2025-2026 con más de 1.800 títulos en su cartelera, que incluye estrenos, musicales y espectáculos de pequeño formato que apuestan por la innovación y el talento emergente, informa la empresa este viernes en un comunicado.

Los géneros con mayor oferta de espectáculos en Atrápalo son los monólogos (30,97%), las obras dramáticas (19,65%) y la comedia (12,55%).

"En Barcelona y Madrid tenemos grandes producciones que regresan a la cartelera, como 'El Mago Pop', 'Poncia', 'Los pilares de la Tierra, el musical', 'La función que sale mal' o 'Vale la pena', de Dani Rovira", ha explicado la product manager de Ocio Urbano en Atrápalo, Eva Cuervas.

También ha destacado el estreno de musicales como 'Cenicienta', 'Los Miserables' o 'Wicked' en Madrid, y 'El fantasma de la ópera', 'The Rocky Horror Show' y 'Tootsie, la sitcom musical' en Barcelona.

Entre las obras en pequeño formato que llegan a Barcelona en la nueva temporada destacan 'Em dic Josep', 'Llogatera' y 'Em protegeixen les estrelles', mientras que a Madrid llegan 'After Bukowski', 'Las Modistas' y 'Una noche con Federico'.

Aunque Barcelona y Madrid siguen concentrando la mayor parte de la programación, crece el protagonismo de ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza, Aranjuez, Málaga o Tarragona con propuestas para todos los públicos.

Así, en Sevilla destaca 'Tinder Sorpresa', de Andreu Casanova; en Valencia la presencia de 'Corta el cable rojo'; en Aranjuez 'Wilbur - Fuego salvaje'; en Castellón 'Generación Tuenti', de Himar Armas; en Málaga 'El cascanueces'; y en Tarragona 'Un sogre de lloguer'.

II MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO

Eva Cuervas también ha subrayado que del 10 al 16 de noviembre se celebrará la II Muestra Internacional de Teatro de Zaragoza "con la presencia de compañías procedentes de España, Italia, Portugal, Angola y Georgia".

Esta amplia oferta teatral ha hecho que desde principio de año se hayan vendido más de 22.000 entradas, con un fuerte impulso en julio y agosto, "lo que consolida el papel de Atrápalo como plataforma de referencia en España para la compra de entradas de teatro, ocio y espectáculos".