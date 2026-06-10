Audax amortiza bonos por valor de 359,2 millones y reduce los vencimientos hasta 2028

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BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Audax ha finalizado la recompra y amortización de bonos por valor de 359,2 millones de euros, "una operación que le permite reducir significativamente los vencimientos previstos para 2027 y 2028 y avanzar en la optimización de su estructura financiera", informa en un comunicado este miércoles.

La transacción se enmarca en la estrategia de gestión de su deuda financiera activa de Audax y "supone un nuevo paso en la optimización" de su estructura de capital y de su calendario de vencimientos financieros.

Por un lado, la empresa ha recomprado 294,1 millones de euros de bonos sénior, con vencimiento en diciembre de 2027 y un tipo de interés fijo anual del 4,2%.

Por el otro, ha recomprado 2,5 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en julio de 2028 y un cupón del 5,8%, así como otros 62,6 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en noviembre de 2028 y un cupón del 5,85%.

La operación permite que la compañía mantenga su ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda por debajo de 3,0x, en línea con el compromiso comunicado al mercado.