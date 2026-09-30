Audax pone en marcha la planta fotovoltaica de El Rebollo, en Guadalajara

Planta de Audax en Yunquera de Henares (Guadalajara) - AUDAX

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Audax ha anunciado la puesta en marcha de la planta fotovoltaica ubicada en El Rebollo, en Guadalajara, que ocupa una superficie de 5,96 hectáreas y está ubicada en el municipio de Yunquera de Henares, informa en un comunicado este miércoles.

La planta tiene una potencia total de 4,12 MWp y, actualmente, está en la fase final previa a su entrada en operación, tras completar las pruebas de generación.

Cuenta con 7.482 módulos con seguidor a un eje y la energía limpia generada discurre a través de una línea enterrada de 2,54 kilómetros hasta un centro.

Con esta planta, Audax alcanzará una potencia fotovoltaica de 172 MWp en España, dividida en 22 plantas fotovoltaicas, de las que 19 están en Castilla-La Mancha.

El director general de generación de energía, Marc Farriol, ha recordado que el objetivo es "superar los 850 GWh de energía generada para 2030".