La Audiencia de Girona alerta de una "enorme entrada de asuntos" en las secciones civiles

Archivo - Audiencia de Girona, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia de Girona, Adolfo García Morales, ha señalado como especial problema "la enorme entrada de asuntos" en las secciones civiles, tanto de los tribunales de instancia como de la Audiencia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

Así lo ha manifestado este martes durante la presentación de la Memoria Judicial de la Audiencia de Girona 2025, en la que sostiene que es "absolutamente necesaria" la creación de una nueva plaza en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueres (Girona) para la separación de jurisdicciones, que debe ir acompañada de un aumento de medios materiales y personales.

La Presidencia ha mostrado su preocupación por este partido judicial en concreto durante años por la extensión del territorio, la cantidad de municipios que abarca, el porcentaje de población censada y no censada, la costa y la frontera, junto a la complejidad de las causas entrantes, que hacen de este "un destino poco atractivo" y que registra una gran movilidad de jueces.

Recuerda que por parte del Ministerio de Justicia se anunció la aprobación de un Real Decreto para la creación de 91 plazas judiciales para Catalunya, y que la Sala de Gobierno del TSJC concretó que una de ellas iría a parar a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueres.

LEY DE EFICIENCIA

En la memoria, el presidente recuerda que, debido a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, el 1 de julio de 2025 se crearon los Tribunales de Instancia (TI) --a excepción de los partidos judiciales de Girona y Figueres, donde entraron en vigor el 2 de enero de 2026-- por lo que los resultados serán "más concluyentes" a partir de la memoria de 2026.

En el documento, destaca la particularidad de los partidos judiciales de Ripoll y Puigcerdà por su situación geográfica, así como el de Olot, con solo dos plazas, que se ha visto obligado a realizar prorrogas de jurisdicción con el Partido Judicial de Ripoll debido a la falta de jueces sustitutos.

Para este último reclama la creación de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del TI, que conlleve un incremento de plantilla de letrados de la Administración de Justicia para el próximo año judicial.

De las 91 plazas anunciadas por el Ministerio para Catalunya, 9 irán a parar a Girona: 2 a las Secciones Civiles de la Audiencia, 2 a la Sección Civil del TI de Girona, una a la Sección Social del TI de Girona, una a la Sección Penal del TI de Girona, una a la Sección Civil y de Instrucción del TI de Figueres, una a la Sección Civil y de Instrucción del TI de Santa Coloma de Farners y una a la Sección Civil y de Instrucción del TI de Olot.

Asimismo, ha insistido en la conveniencia de activar medidas que favorezcan la estabilización tanto de jueces como de funcionarios.