El Aula Municipal de Teatre de Lleida abre la matrícula del curso 2026-27 para niños y jóvenes

Clase del Aula Municipal de Teatre de Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aula Municipal de Teatre de Lleida ha abierto la matrícula del curso 2026-27 para niños y jóvenes, que se podrán inscribir a través de la página web de la escuela, ha informado este domingo el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

La programación incorpora como principal novedad el grupo 'Somia', dirigido a niños de I3 para ofrecer un primer contacto con las artes escénicas a través del juego, la imaginación, la expresión corporal y la creatividad, y amplía además el grupo de teatro musical para alumnos de 3º a 6º de Primaria, que pasará a tener dos sesiones semanales.

En el apartado juvenil, el centro mantendrá los dos grupos de teatro musical y una nueva edición del grupo 'Joves Z', dirigido a personas de entre 18 y 25 años, mientras que a mediados de julio prevé presentar la oferta de teatro para adultos y teatro musical del próximo curso.