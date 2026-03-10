Aurora Associació critica una "alineación total" del Govern, AMB y Élite Taxi contra los VTC

Archivo - Varios VTC durante una concentración en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aurora Associació Catalana VTC ha criticado este martes, el día previo al inicio de la tramitación de la futura ley del taxi en el Parlament, una "alineación total" de la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el sector del taxi, encabezado por la asociación Élite Taxi.

La asociación ha asegurado haber sufrido la "persecución y acoso" institucional mediante prácticas que tacha de discriminatorias y arbitrarias hacia los VTC, informa en un comunicado.

A su parecer, el taxi y los VTC "deberían convivir como lo hacen en el resto de España y Europa" para así no perjudicar a la ciudadanía ni al turismo y ofrecer un servicio óptimo.

Aurora Associació ha calificado de "intolerable y poco democrático" que miembros del sector del taxi, en referencia al portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, participen supuestamente en la formación de los cuerpos de seguridad sobre cómo inspeccionar a las VTC.

"Es como si el Real Madrid formara a los árbitros para arbitrar al Barça", han ironizado, al tiempo que ha reprochado que representantes del taxi dispongan de información reservada sobre vehículos llevados al depósito o recaudación de multas, datos que a su juicio deberían ser exclusivos de la administración.