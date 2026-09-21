El autobús X1 de Barcelona amplía su recorrido con 8 nuevas paradas en la Diagonal

Archivo - La nueva línea de bus exprés X1 que conectará la zona de Glòries y Francesc Macià con el centro de Barcelona se estrenará el próximo lunes 20 de septiembre. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto en funcionamiento este lunes las 8 nuevas paradas de la línea X1 de autobús, conectando la plaza Francesc Macià con la avenida Albert Bastardas por la avenida Diagonal.

En un comunicado, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado la capacidad para conectar diferentes ejes estratégicos que tiene la X1 y ha recordado que este año se anunciarán nuevas líneas express para "seguir mejorando la oferta de bus a la ciudadanía".

La línea X1, en marcha desde 2021, cuenta con un número de usuarios consolidado, con 1,13 millones de validaciones en 2025 y un total acumulado de 4,8 millones, según datos del pasado mes de julio, en el que se cifraró una media de 4.700 validaciones diarias.