Los autónomos extranjeros crecen un 5,4% en Catalunya en 2025, 5 veces más que el total, según Ctesc

El secretario general de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, el presidente del Ctesc, Ciriaco Hidalgo, y el conseller del Ctesc, Albert Ferrer. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de personas de nacionalidad extranjera afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Catalunya ha aumentado a un ritmo casi 5 veces mayor, de un 5,4% interanual, que el del conjunto de las afiliaciones de trabajadores por cuenta propia, que ha sido de un 1,1%, y frente al estancamiento de las afiliaciones de autónomos de las personas con nacionalidad española.

Lo ha explicado el conseller del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Albert Ferrer, durante la presentación del informe 'Situació de l'autònom a Catalunya 2025' este miércoles en Barcelona junto al secretario general de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos; la directora general de Relaciones Laborales, Núria Gilgado, y el presidente del Ctesc, Ciriaco Hidalgo.

La población extranjera representa 1 de cada 6 personas autónomas en Catalunya, un 15,7% del total, hasta un total de 107.511 personas, con un crecimiento de la afiliación superior entre las personas procedentes de países extracomunitarios, de un 5,7%, que de las de procedencia comunitaria, que ha sido de un 4,8%.

Preguntado por un posible efecto de la regularización extraordinaria de migrantes, Ferrer ha defendido que "es difícil negar" que vaya a tener cierto impacto, como ya se está viendo en el incremento de la afiliación en el mercado de trabajo de personas que hasta el momento trabajaban sin regularizar.

Hidalgo ha explicado que, con 574.315 afiliados, los autónomos suponen un 15% del trabajo en Catalunya, y ha destacado que "es un 15% muy diverso y muy complejo" que está pasando por un proceso de transformación muy relevante, por lo que ha abogado porque el informe sea utilizado como una herramienta para orientar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

TERCIARIAZACIÓN Y GÉNERO

Ferrer también ha destacado otros cambios en el perfil de los autónomos en Catalunya, como la creciente orientación hacia el sector servicios, donde los autónomos han aumentado un 1,4% interanual, hasta concentrar el 77,8% de las afiliaciones por cuenta propia.

Ha aumentado al mismo ritmo el número de afiliados en la construcción, mientras que se ha reducido en la industria, un 1%, y en la agricultura, otro 1,8% interanual.

Respecto al número de mujeres autónomas, Ferrer ha indicado que estas han aumentado un 1,5% interanual, por encima del 0,9% registrado entre los hombres, hasta suponer un 36,9% del total, aunque ha indicado que "todavía hay margen para una mayor feminización", ya que en el conjunto del empleo catalán representan el 47,9% del total.

PENSIONES Y COTIZACIÓN

Según los datos del informe, la pensión media de los autónomos en Catalunya es 549,8 euros inferior a la de los trabajadores del régimen general, hasta situarse en 949,9 euros mensuales frente a 1.499,7 euros, o un 36,7% menos.

La diferencia es aún mayor, ha explicado Ferrer, en el caso de las pensiones de jubilación, de 657,3 euros menos, o un 38,2% menos, hasta situarse en una pensión media de 1.063,3 euros.

Ha enmarcado las cifras en un proceso de "consolidación" de la actualización del sistema de cotización aprobado en 2025, y que ha supuesto que un 58,3% de los autónomos en 2025 cotizarán entre un 1 o 1,5 veces por encima de la base mínima y un 22,5% lo han hecho por la base mínima, una cifra que antes se situaba en el 80%, ha detallado Ferrer.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ramos ha puesto en valor la "resiliencia y constancia" de los autónomos en Catalunya y su papel como un mecanismo que genera actividad económica y empleo, aunque también ha resaltado que no es un colectivo uniforme y los retos del sector deben abordarse desde políticas públicas diversas.

Ha recordado que desde el Departamento de Empresa y Trabajo se está trabajando en un plan estratégico de trabajo autónomo, un colectivo que ha asegurado que es fundamental para la economía catalana y ha abogado por estar "a su lado" en el proceso de transformación que está experimentando.

Gilgado ha detallado que el plan estratégico está en fase de diagnosis y que prevé entrar en funcionamiento en 2027, y ha recordado que desde el Govern de la Generalitat este año se destinarán 33 millones de euros a diferentes programas de impulso para los autónomos, 3 millones más que el año pasado.