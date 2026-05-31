Autónomos se manifiestan en Barcelona por la "asfixia fiscal y desprotección jurídica"

Imagen de la manifestación celebrada este domingo en Barcelona. - CEPA

BARCELONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de autónomos y pymes se ha manifestado este domingo en Barcelona, en una jornada organizada por la recién creada Confederación Española de Profesionales Autónomos (CEPA), para protestar por "la asfixia fiscal, la desprotección jurídica y la falta de representación real en las mesas de negociación".

La manifestación, que ha sido la convocatoria central de las movilizaciones simultáneas en 22 provincias del país, ha finalizado en la plaça Sant Jaume, y ha contado con miles de asistentes, según los datos proporcionados por la CEPA.

El presidente de la entidad, Daniel Vosseler, en un discurso de clausura ha calificado la situación actual del colectivo como un "saqueo" a base de impuestos como el IRPF o el IVA y trabas burocráticas.

Entre las problemáticas denunciadas durante la jornada, la entidad también ha destacado la falta de conciliación, los niveles de estrés y ansiedad en el colectivo, y el absentismo.

La principal reivindicación del movimiento, por su parte, pasa por la creación de un marco normativo "adaptado a la realidad", y que sea diferente para las grandes empresas y las pymes.