La autora Clara Cábez gana la Beca Comic Barcelona-Angoulême 2027 por 'Mindy Loop'

Clara Cábez, ganadora de la Beca Comic Barcelona-Angoulême 2027. - FICOMIC

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autora madrileña Clara Cábez ha ganado la Beca Comic Barcelona-Angoluême 2027 por su proyecto titulado 'Mindy Loop', informa Ficomic en un comunicado de este martes.

Ficomic, junto al Institut Français de Barcelona y la Cité Internationales de la Bande Dessinéé et de l'Image de Angulema (Francia), impulsan la beca para "apoyar la trayectoria" de autores de cómic, aumentar su visibilidad y fomentar el encuentro entre las escenas francesa y barcelonesa.

Como ganadora, Cábez realizará una residencia en la Maison des auteurs de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image de Angulema entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2027.

En 2024 y 2025, Maybelline Skvortzoff y Antoine Maillard fueron acogidos para una residencia en Barcelona, y en 2026, Guillermo Saavadera hizo lo propio en Francia, como hará la ilustradora madrileña este año para desarrollar 'Mindy Loop'.

Cábez desarrolla una obra marcada "por la estética retro, la cultura popular y una mirada centrada en las voces femeninas", con un trabajo que también abarca el cartelismo, las portadas musicales y la publicidad.