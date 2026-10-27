Autorizadas 144 nuevas plazas para la Administración de justicia en Catalunya

Archivo - Vista de la fachada de la Ciutat de la Justicia, a 2 de agosto de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha autorizado 144 nuevas plazas para la Administración de justicia en Catalunya con el objetivo de reforzar las oficinas judiciales y fiscales y desplegar las unidades administrativas para la prestación de los medios adecuados de resolución de controversias (Uamasc).

La ampliación prevé 94 nuevas dotaciones para los órganos judiciales, en concreto, en los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, y auxilio judicial para dar apoyo a las nuevas plazas judiciales que entrarán en funcionamiento en una primera fase el 31 de diciembre de 2026.

Este refuerzo se enmarca en la creación de 28 nuevas plazas judiciales en Catalunya, incluidas en la programación estatal de 2026, que forma parte de un total de 91 plazas judiciales previstas para el territorio catalán.

El acuerdo también prevé 35 nuevas dotaciones de personal al servicio de los fiscales catalanes, que permitirán dar apoyo a las nuevas plazas de fiscales previstas para Catalunya que entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de 2026.

La tercera línea de ampliación corresponde a la incorporación de 15 efectivos para desplegar las 5 uamasc adscritas a la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos.