Avalis de Catalunya otorga avales por 206,2 millones de euros a autónomos y pymes en 2025

La consejera delegada de Avalis, Anna Alvarez. - AVALIS DE CATALUNYA

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de garantía recíproca Avalis de Catalunya ha otorgado avales en 2025 por un volumen total de 206,2 millones de euros a través de 1.553 operaciones que han beneficiado a 1.042 pymes, micropymes y autónomos, lo que "supera los resultados del año anterior y confirma la solidez de la entidad", ha explicado la entidad este jueves en un comunicado.

Gracias al efecto multiplicador de los avales, la financiación total que ha llegado al tejido empresarial de Catalunya, es decir, la financiación inducida, se ha situado en 402,7 millones de euros, y el importe medio por operación se ha mantenido en 129.272 euros.

Por tipología de operaciones, los avales de inversión han crecido un 8%, hasta representar el 36% del total, los avales de circulante han aumentado un 2% y representan un 48% y los avales económicos son los que más crecen, un 26%.

Respecto a la sostenibilidad, la entidad ha destacado que durante el ejercicio, la Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha definido a Avalis como una organización que compensa el 100% de sus emisiones y ha formalizado 153 operaciones a través de la línea 'Avalis Verd'.

De cara a 2026, Avalis de Catalunya pondrá en marcha B-crèdit conjuntamente con Barcelona Activa y el ICF, un proyecto que ofrecerá préstamos de 25.000 euros a un tipo fijo del 3% por cinco años para, según ha explicado la consejera delegada de Avalis, Anna Alvarez, "dar apoyo financiero a autónomos y empresas que busquen escalar y ganar competitividad en un entorno exigente".