Avant ofrecerá desde el lunes 1.134 plazas diarias más en el corredor Lleida-Tarragona-Barcelona

Archivo - Usuarios de Rodalies en la estación de Sants - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe, en el marco del plan de mejora de los servicios Avant, sumará a partir del próximo lunes 1.134 plazas diarias adicionales, de lunes a viernes, en el servicio entre Lleida, Tarragona y Barcelona, según ha informado en un comunicado este jueves.

Este aumento, que supone un 50% más de la oferta total, será posible gracias a la incorporación de trenes de gran capacidad, aportando "mejoras en fiabilidad, accesibilidad y eficiencia energética".

Actualmente, Renfe opera 8 frecuencias diarias entre Lleida, Tarragona y Barcelona.