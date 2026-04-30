Una avería técnica en la subestación de Sant Andreu deja sin luz a 90.000 abonados en Barcelona

Archivo - Una subestación de Endesa - ENDESA - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una avería técnica registrada este jueves a las 10.21 horas en la subestación de Sant Andreu ha dejado sin suministro eléctrico a 90.000 abonados en Barcelona, que han ido recuperando el servicio progresivamente hasta que ha quedado restablecido totalmente a las 11.16 horas.

Fuentes de Endesa han explicado a Europa Press que a las 10.21 horas, el fallo ha afectado a 90.000 abonados, siendo Sant Andreu el epicentro, aunque al tratarse de una red conectada, la falta de suministro ha afectado a varias zonas de Barcelona.

A las 10.36 horas, los afectados eran 60.000; a las 11.04, los afectados eran 40.000 y a las 11.16, ya se ha había solucionado un tipo de avería que, según las mismas fuentes, tiene una afectación muy rápida y extensa, pero que se resuelve rápidamente también.