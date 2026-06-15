Aviso de tiempo violento en el Alt Urgell y con menor intensidad en el Solsonès (Lleida)

Archivo - Varias personas observan la crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en las comarcas del Alt Urgell y, con menor intensidad, en el Solsonès (Lleida) durante la tarde de este lunes, informa en un apunte en 'X'.

Concretamente, se pueden producir lluvias intensas con posibilidad de piedra y fuerte viento desde las 17 hasta las 19 aproximadamente.

Por ello, Protecció Civil de la Generaliat ha activado la prealerta del plan Inuncat y ha pedido a la ciudadanía precaución por haber un grado de peligro máximo.