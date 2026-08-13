Las ayudas de Política Lingüística impulsan 15 nuevos videojuegos en catalán

El videojuego japonés de 1989 'Gaudí: El vent de Barcelona' estará disponible en catalán.
El videojuego japonés de 1989 'Gaudí: El vent de Barcelona' estará disponible en catalán. - GENERALITAT DE CATALUNYA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 12:58
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BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de ayudas de Política Lingüística permitirán estrenar próximamente 15 nuevos videojuegos para consolas, ordenadores y dispositivos móviles en lengua catalana, ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado este jueves.

La línea de ayudas financia gran parte del coste de traducción e implementación de la versión catalana, que estará disponible en juegos como 'Scrabble GO'; 'El Quixot: Grans gestes', o los educativos 'Dino Land' y 'Code Land', entre otros.

Otro de los juegos que estará disponible es 'Gaudí: El vent de Barcelona', de 1989, que fue el primer videojuego internacional ambientado en la capital catalana y se trata de un thriller que pasa por diferentes lugares de la ciudad.

La mayoría de juegos son para ordenadores, incluyendo 3 proyectos para Mac; 7 dispondrán de versión para videoconsolas y 8 son para móviles.

Los títulos se añadirán a los más de 300 que ya forman parte de la VIDJOC, el portal web que recoge todos los videojuegos comerciales disponibles en catalán.

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