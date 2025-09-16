Ayudas al transporte y aislar viviendas, políticas climáticas preferidas en la UE según una encuesta

Un 70% de los encuestados apoya crear un Fondo Ferroviario Europeo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta elaborada por un equipo científico internacional ha mostrado que la ciudadanía europea da "un amplio apoyo" a políticas climáticas como las subvenciones al transporte ferroviario y el aislamiento térmico de viviendas, entre otras.

Se ha realizado en el marco del proyecto CAPABLE, financiado por la Unión Europea y en la que participa el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), informa la universidad este martes en un comunicado.

La encuesta revela que el 70% de la población europea daría apoyo a la creación de un Fondo Ferroviario Europeo, mientras que el 55% apoyaría medidas obligatorias de aislamiento térmico de las viviendas y la prohibición de los aviones privados.

La creación de un Fondo Ferroviario Europeo permitiría ampliar la red ferroviaria y reducir el coste de los billetes de tren en Europa en un 50%; y las medidas de aislamiento de los edificios residenciales para 2040 permitirían "cumplir con una norma mínima de eficiencia energética".

El autor principal de la encuesta, Keith Smith, señala que estas políticas "probablemente tendrán una mayor aceptación en toda la UE y podrían ofrecer a los responsables políticos oportunidades más fáciles de aplicar".

RESULTADOS

La encuesta se realizó entre el 24 de junio y el 27 de agosto de 2024 a 19.328 personas de países como Austria, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, España y Suecia.

Los resultados muestran que algunas políticas están percibidas de forma negativa por una mayoría de población en los países encuestados: los impuestos, como los que gravan la carne de vacuno, los vuelos o los coches de combustibles fósiles.

Los países del sur de Europa, como Grecia, Francia e Italia, muestran apoyo a al menos 5 de las políticas propuestas, mientras que el nivel de apoyo es menor en los países de Europa del Este, como Polonia y República Checa.

Además, las mujeres, los jóvenes y las personas con un nivel educativo más alto se muestran más favorables a todas las políticas climáticas consultadas en todos los países encuestados.