El Ayuntamiento de Barcelona activa la alerta por inundaciones ante las lluvias de este miércoles

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la alerta del Plan Municipal de Emergencia por insuficiencia drenante ante la previsión de lluvias de este miércoles en la ciudad, que podrían empezar de madrugada.

En un comunicado este martes, el consistorio ha recomendado revisar los tejados de los edificios, desconectar aparatos eléctricos y retirar muebles de los exteriores, entrar a casa animales de compañía, guardar productos tóxicos y tener a mano móvil, cargador, medicamentos, ropa de abrigo y documentación personal.

También ha pedido tener cuidado al volante, moderando la velocidad, frenando con suavidad, manteniendo la distancia de seguridad, no atravesando zonas inundables y, si es necesario, parando el vehículo.