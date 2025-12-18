El Ayuntamiento de Barcelona, CC.OO., UGT y CSIF renuevan el convenio colectivo del consistorio

Firma del convenio, con el alcalde Collboni y el teniente de alcalde Batlle - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF ha firmado este jueves un nuevo convenio colectivo que regulará las condiciones laborales de los cerca de 15.000 trabajadores que forman parte de la plantilla municipal.

El consistorio ha definido el acuerdo de "histórico", ya que hace unos 20 años que un convenio colectivo no era ratificado por una proporción tan grande de los trabajadores, sumando a 13 de los 15 representantes de la mesa negociadora, indica en un comunicado.

También destaca que además de mejorar las condiciones de toda la plantilla, el convenio también incide en la mejora de los servicios municipales y de la atención ciudadana, por lo que repercutirá también en el conjunto de la ciudadanía.

Como puntos destacados, el nuevo documento incluye ampliar el horario de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) o la Red de Oficinas de Vivienda de Barcelona, así como reforzar la importancia de la prevención de riesgos laborales y de la igualdad.

También contempla medidas específicas para dotar de mayor estabilidad a la plantilla encargada de hacer sustituciones del personal acogido a medidas de conciliación familiar de guarderías públicas o al IMSS y continuar con la capacitación digital de la plantilla para seguir mejorando la eficiencia del servicio público.