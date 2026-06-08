El Ayuntamiento de Barcelona celebra el Día de África para visibilizar al continente y su diáspora

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este lunes por la tarde el Día de África - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este lunes por la tarde el Día de África con un acto presidido por la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, con el objetivo de visibilizar al continente y a su diáspora, ha informado el consistorio en un comunicado.

La celebración pretende poner en valor a las sociedades africanas y sus diásporas como fuente de dinamismo e innovación social y cultural y, en este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que más de 42.700 vecinos de Barcelona son de origen africano.

El acto ha acogido la mesa redonda 'Envejecer en Barcelona: miradas y vivencias de la comunidad africana', moderada por la abogada especializada en Derecho Internacional Público, jurista e investigadora por la UNIGE y responsable de proyectos en el Área de Educación de la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya (CASC), Déguène Eufemia Seck.

Se han abordado temas como el significado de hacerse mayor lejos del país de origen, los cambios en el concepto de belleza o el cuidado familiar respecto a África y las vivencias que comporta este proceso, marcado por la intersección entre la cultura de origen, la trayectoria migratoria y la realidad social de Barcelona.

El Día de África, que se conmemora cada 25 de mayo, es una fecha simbólica, que recuerda la creación de la Organización para la Unidad Africana en 1963, con el objetivo de promover la unidad y solidaridad de los estados africanos y poner fin al colonialismo y su legado, reivindicar los avances socioeconómicos del continente y promover la cooperación internacional.

En Barcelona, se celebra desde 2024 para reconocer a la comunidad africana residente en la ciudad, poner en valor su cultura y facilitar el intercambio de experiencias y, el próximo 13 de junio, el Espai Avinyó organizará en Oyofe Studio una nueva sesión del ciclo 'Balls, Músiques, Resistències' dedicada a las danzas urbanas africanas.