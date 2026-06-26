El Ayuntamiento de Barcelona expresa su "apoyo y solidaridad" a Venezuela tras los terremotos

Collboni lee la declaración institucional en solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los terremotos - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha expresado este viernes su "apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela" tras el doble terremoto que sufrió el miércoles y que, según las autoridades del país, ha causado 235 muertos y 4.3000 heridos.

En la lectura de la declaración institucional, suscrita por todos los grupos, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reafirmado la voluntad del consistorio de "contribuir a la respuesta internacional" con recursos técnicos y operativos.

También ha puesto a disposición de la comunidad venezolana que reside en la ciudad la "voluntad de contribuir" del Ayuntamiento, desde sus capacidades, para hacer frente a las situaciones que puedan afectarles tras el desastre.

El consistorio anunció este jueves la apertura de una línea extraordinaria de subvenciones por valor de 300.000 euros para iniciativas de cooperación en las tareas de emergencia que se lleven a cabo en Venezuela.

Asimismo, ofreció personal técnico especializado en evaluación de estructuras colapsadas de los Bombers de Barcelona y anunció que elaborará una guía de recomendaciones sobre cómo canalizar la solidaridas con los afectados por los terremotos.