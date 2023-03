Ayuntamiento de Barcelona y Fundación La Caixa financian 7 proyectos sobre "retos urbanos" futuros

Uno aborda el agua potable en Barcelona y otro la contaminación y el envejecimiento



BARCELONA, 1 Mar.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación La Caixa financiarán siete proyectos de investigación e innovación sobre el envejecimiento y la calidad de vida y sobre la movilidad y protección ambiental, con una dotación de un millón de euros, con el objetivo de "abordar los diferentes retos urbanos" que tiene Barcelona de cara al futuro.

En la presentación de los proyectos seleccionados, el teniente de alcalde de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, Jordi Martí, ha explicado este miércoles en el Ayuntamiento que han seleccionado 7 de los 59 proyectos aspirantes.

Ha remarcado la voluntad de estas subvenciones de "incrementar el espacio para la ciencia, mejorar la cultura científica de la ciudad, otorgar reconocimientos y financiar la investigación", y ha defendido que ante la crisis hay que utilizar la investigación para mejorar las políticas públicas.

El director del Área de Relaciones con instituciones de Investigación y Salud de la Fundación La Caixa, Ignasi López, ha destacado la importancia de transmitir la investigación y mejorar la calidad de vida, y esta financiación "intenta contribuir a que la ciencia llegue a los ciudadanos con acciones transformadoras".

Del millón de euros, 600.000 los aporta el Ayuntamiento y los otros 400.000 la Fundación La Caixa, y surge de la colaboración entre las dos instituciones en el Pla de Barcelona Ciència 2020-2023; y la convocatoria 2023-2024 estará dotada de dos millones de euros.

PROYECTOS

Uno de los proyectos, de la UPC con el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) y Plataforma Tecnológica Española del Agua, pretende evaluar y comparar los impactos sanitarios, ambientales y socioeconómicos asociados a las diferentes opciones de agua potable en Barcelona.

Otro es del Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) con el ISGlobal y el Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ del ICTA-UAB), y quiere explorar los efectos de la temperatura y la contaminación del aire en la salud mental de la población de Barcelona y su área metropolitana.

En otra iniciativa se hará un estudio piloto para analizar y medir la mejora de la movilidad y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad visual que se puede alcanzar en la ciudad de Barcelona, utilizando tecnología 5G, que está liderado por la UPC con Biel Glasses SL y Fundació Punt de Vista.

Otro proyecto analizará las condiciones de vida y características de las personas con dependencia funcional en Barcelona y de los encargados de sus cuidados, para valorar sus necesidades diferenciando perfiles; está liderado por la UB con la Fundació Salut i Envelliment de la UAB y la UPF.

El objetivo central de otra de las iniciativas consiste en identificar pacientes con adrenoleucodistrofia (ALD) avanzada en las fases asintomáticas, así como identificar los factores relacionados con la falta de detección precoz; y está liderado por el Hospital Vall d'Hebron con el IDIAPJGol y la UPF.

Otro de los proyectos --de la UB en colaboración con el Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua - CSIC y el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)-- quiere entender cómo la exposición a la contaminación atmosférica del área de Barcelona contribuye al envejecimiento de los tejidos y al aumento del riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer.

En otro estudio se evaluará el papel de la contaminación en el desencadenamiento de arritmias y el impacto de la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en Barcelona en la reducción de la enfermedad, y es impulsado por el Hospital Vall d'Hebron, con el Institut de Recerca del Hospital de Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau, el Hospital Clínic y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares del Instituto de Salud Carlos III.

Los investigadores tendrán 18 meses para desarrollar los proyectos, de los cuales 4 son liderados por universidades y tres por centros de investigación; y entre los investigadores, en el 71% de los casos la investigadora principal del equipo es una mujer, y el 64% de los investigadores en los proyectos participantes son hombres.