El Ayuntamiento de Barcelona instala la primera rampa mecánica de la ciudad en el barrio de Montbau

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante una atención a los medios tras su visita a las obras de instalación de la primera rampa mecánica de la ciudad, en la calle Poesía del barrio de Montbau - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado las obras de instalación de la primera rampa mecánica de la ciudad en la calle Poesía del barrio de Montbau, en el distrito de Horta-Guinardó, en una actuación que supone una inversión de 7,34 millones de euros y que dará solución a un problema de accesibilidad y movilidad entre el tramo del paseo de Vall d'Hebron y la calle Vayreda, con una pendiente sostenida de un 10%.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una atención a los medios en el lugar de la instalación, en la que ha asegurado que se trata de "una de las obras más emblemáticas" de la ciudad, no por su grandeza o por su coste, sino por su singularidad y por la importancia que tiene para la cohesión y movilidad de los barrios de montaña.

Collboni ha recordado que, hasta ahora, para hacer más accesibles los barrios de montaña se habían instalado escaleras mecánicas que permitían favorecer la movilidad de los vecinos y que, en este caso, se ha decidido colocar la primera rampa mecánica de la ciudad en la calle Poesía porque es "la espina dorsal" de Montbau, pues conecta todas las alturas del barrio.

También ha destacado que durante este mandato se ha desplegado el Pla de Barris, el instrumento de inversión pública "más importante en la ciudad de Barcelona", que por primera vez incluye a los barrios de montaña por su orografía, que condiciona la forma de vida de los vecinos de zonas como Montbau, en la que la media de edad empieza a ser elevada.

ACERAS, ILUMINACIÓN Y PÉRGOLA

Además de la colocación de las rampas mecánicas, la intervención, que finalizará en verano de 2027, permitirá mejorar de forma general el entorno, con una renovación de la iluminación, el estacionamiento de vehículos y la ampliación de las aceras.

En concreto, se colocarán luminarias LED y columnas cilíndricas de acero galvanizado, creando una iluminación uniforme, y se pavimentarán las aceras, renovándolas con losas de piedra artificial tipo Montbau.

La intervención también comporta la reordenación de los carriles de circulación de vehículos, de manera que en los cruces de la calle Poesía con las calles Harmonia y Vayreda se eliminará la circulación de vehículos en sentido subida, lo que permitirá adecuar el ancho de carril de bajada a las necesidades del transporte público y servicios de emergencias.

Además, sobre las rampas mecánicas se colocará una pérgola "con un diseño singular" para protegerlas de la pinaza y de la resina de los pinos, que podría afectar a la infraestructura, provocando desperfectos o comprometiendo su correcto funcionamiento.

Esta pérgola, que prevé estructuras de tipo paraguas inspiradas en el sistema tradicional de la recolección de las olivas, tendrá "alegorías a la poesía" y la intervención tendrá un coste adicional de un millón de euros.