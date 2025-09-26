El Ayuntamiento de Barcelona pedirá el traspaso del Cuartel del Bruc para construir vivienda

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno de Barcelona ha aprobado pedir al Gobierno el traspaso inmediato y gratuito de la propiedad de los terrenos del Cuartel del Bruc para construir vivienda de alquiler asequible y equipamientos municipales.
La propuesta, lanzada por Junts, ha contado con los votos a favor de BComú y ERC, frente al rechazo del PP, Vox y el gobierno municipal (PSC), que ha alegado la imposibilidad de cumplir los plazos que se exigen.
La segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, ha reivindicado el compromiso del gobierno municipal con la vivienda, aunque ha argumentado que las demandas de la ciudadanía "piden decisiones ambiciosas, pero también realistas".
Por su parte, el concejal de Junts Damià Calvet ha señalado que no tiene "ningún tipo de sentido que en pleno siglo XXI se le siga dando un uso militar" a este espacio, que ve infrautilizado, cuando a su parecer podría dedicarse a hacer barrio y vivienda asequible.
"Es un anacronismo que no nos podemos permitir", ha añadido Calvet, mientras que Gay ha insistido en que tomar este tipo de decisiones no depende exclusivamente del Ayuntamiento.