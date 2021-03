El Ayuntamiento de Barcelona se personará contra los detenidos por quemar el furgón de la Urbana

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este jueves que el Ayuntamiento se personará como asusación particular contra los responsable de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro durante los disturbios del sábado.

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este jueves que el Ayuntamiento se personará como acusación particular contra los responsables de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro durante los disturbios del sábado.

En una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, Colau ha calificado los hechos de "muy graves", y ha asegurado que se puso en peligro la vida del agente que se encontraba en el interior de la furgoneta.

"Hoy mismo firmaré esta personación", ha añadido, y ha explicado que el Ayuntamiento solo se persona como acusación particular cuando hay daños a trabajadores municipales, pero no en casos en los que solo hay daños materiales, en los que solo van por la vía civil.

REGULACIÓN ALQUILERES

Preguntada sobre la negativa del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, y de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a impulsar la regulación de los precios del alquiler en este mandato, Colau ha dicho que sigue confiando en la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No concibo que Ábalos o Calviño desautoricen la palabra de un presidente del Gobierno", ha subrayado, y ha insistido en que Sánchez perdería muchos puntos si no cumple su palabra, en sus palabras.

ACUERDO DE GOVERN

Colau ha afirmado que hay "dificultades" para cerrar un Govern en clave independentista, y ha insistido en pedir a ERC una alternativa a un pacto con Junts, por lo que ha instado a seguir hablando y mantener abiertos los canales de diálogo.

"Junts ha tomado una deriva muy dura y de confrontación, de nacionalismo excluyente, cosas que considero xenófobas directamente", ha dicho la alcaldesa, que ha pedido abrir una nueva etapa en Catalunya.

VACUNACIÓN DE LAS INFANTAS

En relación a la vacunación de las infantas Elena y Cristina, Colau lo ha calificado de "lamentable", y ha lamentado que la Monarquía española no dé ejemplo, después de que 'El Confidencial' adelantara este miércoles que las hijas del rey emérito recibieron la vacuna en una visita a su padre en Abu Dabi.

"Me parece lamentable. No sé ni cómo calificarlo. Ya van demasiados ejemplos de no ejemplaridad", y ha añadido que espera que el PSOE cambie su posición respecto a la Monarquía para poder votar en un referéndum sobre monarquía o república.