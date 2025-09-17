El Ayuntamiento de Barcelona pide al Gobierno garantizar la "seguridad" de la Flotilla

Despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España), en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

PSC, BComú y ERC apoyan la iniciativa, Junts se abstiene y PP y Vox votan en contra

La comisión extraordinaria de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición que requiere al Gobierno de Pedro Sánchez y al resto de gobiernos de la UE que garanticen la "seguridad" de la Global Sumud Flotilla, de la que forman parte la exalcaldesa Ada Colau y el concejal republicano Jordi Coronas.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los grupos que la impulsaron, BComú y ERC, y el apoyo del PSC, mientras que Junts se ha abstenido y PP y Vox han votado en contra.

El texto también pide la aplicación inmediata de las medidas de presión a Israel anunciadas por parte del Gobierno y abrir una investigación sobre los "ataques" sufridos o que pueda sufrir la Flotilla; la suspensión de toda relación diplomática con el país hebreo y la ruptura de toda relación comercial, e insta a las instituciones comunitarias de la UE a impulsar medidas de presión que contribuyan a parar el genocidio en Gaza.

El concejal de BComú, Marc Serra, ha defendido la acción que está llevando a cabo la Flotilla para abrir un corredor humanitario que termine con el bloqueo que impide la llegada de alimentos y medicinas a Gaza, y ha avisado a los países europeos de que "todo lo que no sea presión real y efectiva para que esta misión cumpla su objetivo es y será pura hipocresía".

Por parte de ERC, la concejal Rosa Suriñach ha asegurado que los miembros de la Flotilla se sienten "desamparados porque no han tenido el apoyo directo del Ministerio ni el apoyo directo de otros países", y aunque perciben algunos pasos adelante, quieren que vayan a más.

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha defendido que ninguna iniciativa humanitaria debe ser objetivo de ataques sin consecuencias y, tras reivindicar la posición adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha pedido mantener la presión política, diplomática y social para impulsar "medidas de presión que contribuyan a parar este genocidio" en Gaza.

Desde Junts, el concejal Jordi Martí ha cuestionado que la Flotilla esté preparada para hacer la travesía prevista y ha preguntado si se puede garantizar su seguridad si logran llegar a Gaza, y considera que lo que se necesita ahora es "presión diplomática, coordinación internacional, garantías reales de seguridad y sí, también la suspensión parcial de los acuerdos comerciales con Israel".

"Hoy no votamos una propuesta sobre Gaza. Votamos un acto de precampaña de Ada Colau y del capitán Coronas. Una operación política para la foto y el titular y no para ayudar a los palestinos ni para encontrar soluciones reales al conflicto", ha sostenido el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera.

En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal de Vox, Gonzalo de Oro, que considera que la Flotilla "no es más que otro espectáculo propagandístico, un barco del 'postureo' al que no le faltan ni fiestas en Ibiza y que no cambia absolutamente nada para los palestinos" y que, a su juicio, sirve a algunos para eludir sus responsabilidades con los barceloneses.