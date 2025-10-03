El Ayuntamiento de Barcelona reafirma su apoyo a la Flotilla y pide al Gobierno "máxima diligencia"

Junts, PSC, BComú y ERC se unen en una declaración institucional en solidaridad con Palestina

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reafirmado su apoyo a la Global Sumud Flotilla y a su objetivo de abrir un corredor humanitario para hacer llegar suministros a Gaza y ha pedido al Gobierno "máxima diligencia" para garantizar que sus tripulantes vuelven a salvo a casa.

Así se ha visualizado en un pleno extraordinario convocado para este viernes tras la interceptación de la mayoría de embarcaciones de la Flotilla por parte del ejército israelí este miércoles, de la que también forman parte la exalcaldesa Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas.

La sesión ha constado de un único punto, una declaración institucional acordada en Junta de Portavoces este jueves por la mañana y que ha contado con los apoyos del gobierno municipal (PSC), Junts, BComú y ERC, que han hecho la lectura de los 8 puntos que conforman el texto.

DECLARACIÓN

En ellos, el consistorio ha expresado su rotunda condena a la acción de Israel contra la Flotilla y contra la llegada de ayuda humanitaria a la población civil palestina, ha exigido la liberación inmediata de todos sus tripulantes, especialmente de Colau y Coronas, y se ha adherido a las concentraciones convocadas por la sociedad civil.

También ha instado al Estado que exija al gobierno de Benjamin Netanyahu que respete el derecho internacional, pida a la Fiscalía abrir una investigación sobre posibles actos ilegales y preste todo el apoyo a los miembros de la Flotilla en coordinación con las instituciones europeas.

Finalmente, ha reivindicado el "orgullo que una misión humanitaria como la Flotilla haya tenido origen en Barcelona", convirtiendo a la ciudad en un símbolo de solidaridad y compromiso con la dignidad humana.

Respecto al conflicto, ha hecho un llamamiento a la ONU y al Tribunal Penal Institucional para investigar el bloqueo, ha denunciado el "genocidio perpetrado por Israel que ha provocado miles de muertos" y ha expresado su deseo de alcanzar una paz justa en la región, pidiendo al país hebreo que haga efectivo un alto el fuego y que acabe con la ocupación de la Franja, y a Hamás que libere a todos los rehenes.