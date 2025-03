El Ayuntamiento de Barcelona recurrirá la sentencia del TSJC contra el eje verde del Consell de Cent

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desestimó su recurso contra la sentencia que declaraba la nulidad de la reforma del eje verde de la calle del Consell de Cent, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Han argumentado que lo harán "por un principio de responsabilidad institucional" y porque defienden la legalidad de la actuación y recuerdan que, de las sentencias sobre ejes verdes de los últimos meses, hay una favorable que daba la razón al ayuntamiento.

Añaden que en la sentencia del TSJC hay un voto particular de una magistrada que defiende que las obras efectuadas en Consell de Cent no han afectado a la funcionalidad de la calle, por lo que no era necesario modificar el Plan General Metropolitano (PGM), como sostienen el resto de magistrados que conforman el tribunal.

Consideran esta sentencia como "una oportunidad de desjudicializar" estos proyectos y argumentan que si se hubiese trabajado con diálogo y consenso y teniendo en cuenta las preocupaciones y discrepancias sobre los ejes verdes el caso no habría llegado a los tribunales.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona anuncian que harán "más pacificaciones" en un contexto en el que la ciudad necesita más espacios verdes para los viandantes y la movilidad sostenible, pero que no se pueden permitir que las transformaciones urbanísticas se judicialicen, por lo que lo harán escuchando, compartiendo y llegando a acuerdos, en sus palabras textuales.