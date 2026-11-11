El Ayuntamiento de Barcelona registra un seguimiento del 18% de la plantilla hasta las 11.30

Carteles reivindicativos en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 17,9% de la plantilla del Ayuntamiento de Barcelona se ha sumado a la jornada de huelga general de este miércoles hasta las 11.30 horas, informa el consistorio en un comunicado.

Por sectores, el seguimiento se sitúa en el 17,7% en las áreas municipales, el 14,4% en los distritos, el 28,2% en los institutos municipales, el 17,7% en los consorcios y fundaciones, y el 3% en las sociedades mercantiles.

Las bibliotecas permanecen cerradas, los equipamientos de Barcelona Activa están abiertos y los mercados municipales tienen persianas bajadas en puestos minoristas, mientras que el servicio de Metro ha cumplido los mínimos del 25% y el bus ha sufrido alteraciones en la cochera de Triangle.