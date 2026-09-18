El Ayuntamiento de Barcelona suma 16 viviendas de protección oficial a su parque público en Sarrià

La nueva promoción de 16 viviendas de protección oficial en Sarrià - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado 16 nuevas viviendas de protección oficial a su parque público con el estreno de la promoción Torrent Viu, ubicada en la calle General Vives, en el barrio de Sarrià.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha explicado que se trata de una promoción edificada en un solar municipal en régimen de cesión de uso a la cooperativa Torrent Viu, y el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha entregado simbólicamente las llaves a la presidenta de la cooperativa, Marta Vendrell.

En el acto, Valls ha felicitado a los cooperativistas, y ha destacado que podrán desarrollar su proyecto de vida a largo plazo "gracias a las alianzas que se tejen entre el sector público y las entidades del tercer sector".

La promoción cuenta con una planta semisótano, una planta baja y tres plantas, y cada una dispone de 4 pisos y espacios comunitarios, y el diseño del edificio, de la cooperativa Celobert, incluye un espacio central desde donde se accede a las 16 viviendas.

Los pisos tienen dos medidas y pueden adaptarse y formar una, dos, tres o cuatro habitaciones, y son viviendas de entre 40 y 70 metros cuadrados.