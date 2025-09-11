Ayuntamiento de Girona, Diputación y Generalitat conmemoran conjuntamente la Diada

GIRONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Girona, la Diputación de Girona y la Generalitat han celebrado conjuntamente la Diada de Catalunya este jueves en un acto en la plaza de Catalunya de la ciudad que ha reunido a decenas de personas, informa el consistorio en un comunicado.

El acto institucional unitario en la ciudad ha contado con las intervenciones del alcalde de Girona, Lluc Salellas; de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y del presidente de la Diputación, Miquel Noguer.

A la conmemoración han asistido también la vicealcaldesa y concejal de Promoción Económica, Gemma Geis, y el teniente de alcalde y concejal de Cultura, Quim Ayats, además de portavoces de los grupos municipales y varios concejales y concejalas del Ayuntamiento, junto con otras autoridades.

"Girona es una ciudad que sobrevive a la asimilación de todo espacio urbano europeo en una sola marca hecha por el capital financiero. Tenemos nuestras raíces, nuestra manera de hacer, nuestra voluntad de proyectarnos hacia fuera y nuestra forma de entendernos hacia dentro. Una ciudad plena de vida que solo podrá ser libre si nuestro país lo es a la vez", ha subrayado el alcalde Salellas.

Por su parte, la consellera Sílvia Paneque ha reivindicado una Diada "de voluntad nacional, libertad democrática y el valor del trabajo bien hecho", y ha asegurado que la celebración es un punto de partida para seguir construyendo una Catalunya moderna e integradora, en sus palabras.

PRESERVACIÓN DEL CATALÁN

El presidente de la Diputación, Miquel Noguer, ha puesto el foco en la preservación del catalán: "Sin lengua, no hay nación y sin cultura, no habrá soberanía. Por eso, hoy debemos hacer hincapié en reivindicar la necesidad urgente de proteger y promover el catalán como lengua propia, común y vertebradora del país.

El alcalde de Alzira (Valencia), Alfons Domínguez, ha sido el invitado en esta edición del acto de la Diada en Girona y ha realizado una intervención al inicio de la conmemoración remarcando los "vínculos culturales y sociales del País Valencià y Catalunya".