El Ayuntamiento de Tarragona activa la alerta por riesgo de inundaciones

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Tarragona ha activado el plan de actuación municipal en fase de alerta por riesgo de inundaciones, informa este domingo en comunicado.
Ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, no bajar a sótanos ni garajes, subir a pisos superiores y retirar o asegurar objetos exteriores que el agua pueda arrastrar.
Si un ciudadano está fuera de casa o conduciendo, pide circular por rutas principales o autopistas, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad, no atravesar rieras, torrentes, pasos sótanos ni zonas inundables, ni a pie ni en vehículo, e irse a puntos elevados, lejos de márgenes de ríos, ramblas o torrentes.