Ayuntamientos, Generalitat y Parlament celebran los 15 años del "pacto de país" de la AMB

El presidente del AMB y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el del Parlament, Josep Rull, han encabezado este viernes el acto de celebración del 15 aniversario del Área Metropolitana de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Parlament, Josep Rull, han encabezado este viernes el acto de celebración del 15 aniversario de la creación del AMB, un "pacto de país" necesario entonces y ahora, en palabras de Collboni, para dar cumplimiento a un sueño democrático del exalcalde y expresidente Pasqual Maragall.

El acto de conmemoración en el Parlament ha contado también con la participación del ministro de Industria y Turismo y exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el expresidente de la Generalitat José Montilla, el exalcalde de Barcelona y primer presidente del AMB, Xavier Trias, y la ponente de la ley en el Parlament y exconsellera, Anna Simó.

El AMB se constituyó tras la aprobación, en julio de 2010, de su ley de creación por el Parlament, aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas, y constituyó su primer gobierno metropolitano en julio de 2011 tras las elecciones municipales de ese año.

La institución metropolitana agrupa 36 municipios del entorno de Barcelona con un total de 3,4 millones de habitantes, 636 kilómetros cuadrados, y concentra el 42% de la población de Catalunya y el 52% del PIB catalán.

Han asistido al acto los alcaldes de los municipios del AMB; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; los miembros de la Mesa del Parlament, y representantes de los grupos políticos y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, entre otras autoridades.

JAUME COLLBONI

El alcalde Collboni ha subrayado que el acuerdo para la creación del ente no fue fácil, pero que era necesario; permitió "superar desconfianzas y mirar hacia el futuro" y curar una herida en la gobernación de Catalunya que, en la actualidad, es un fenómeno de gobernanza excepcional en el mundo y motivo de copia, estudio y emulación.

Ha señalado que el AMB responde a una realidad geográfica, económica y demográfica, pero también a "un sentimiento de pertenencia, seguramente difuso y con fronteras movibles", y que pone de relieve que actuar en escala forma parte de la solución a retos como la vivienda, la movilidad y el cambio climático, entre otros.

Collboni, como casi todos los ponentes, ha agradecido el papel del vicepresidente ejecutivo del AMB desde 2011 y alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Antonio Balmón, para la puesta en marcha y el funcionamiento de la estructura metropolitana, y ha valorado su generosidad, así como la importancia de que Barcelona ejerza la presidencia del ente.

En esta reflexión sobre la capacidad de acuerdo y de cesión, ha señalado la paradoja de que Trias fuera su primer presidente: "El primer alcalde de Barcelona que tenía en democracia CiU fue el primer presidente del AMB, que tenía mayoría del PSC. Pero la generosidad y la visión compartida llegaron hasta el punto de aceptar que el presidente fuera el alcalde, fuera del partido que fuera".

También ha destacado los trabajos para presentar próximamente el Plan Director Urbanístico (PDU) Metropolitano, y ha afirmado que otro reto del AMB y de las instituciones en general es la "respuesta política e institucional" que debe darse a la segunda corona metropolitana de Barcelona, que ha definido como la Barcelona de los 5 millones de habitantes.

SALVADOR ILLA

El presidente Illa ha destacado también la importancia del pacto en la política y de adaptar la gobernanza a las distintas realidades, sea la realidad metropolitana, sea la de los municipios rurales: "Porque el país es todo", y ha dicho que si Barcelona trabaja con toda Catalunya y toda Catalunya con Barcelona, se es imparable.

Ha considerado que tener dimensión y actuar en escala y contar con una buena gobernanza es lo que permite ser más eficientes a las administraciones para dar servicio a la ciudadanía, y ha añadido: "El AMB es un ejercicio de federalismo municipal. Y lo mismo debemos hacer hoy en Europa".

Además, ha sostenido que Barcelona con el AMB y la Generalitat hacen un ejercicio de "capitalidad inclusiva", lo que para aquellos que tienen experiencia en las instituciones, ha dicho, es clave a la hora de diseñar las políticas que funcionen.

JOSEP RULL

El presidente Rull, por su parte, ha agradecido que se haya escogido el Parlament para el acto, lo que prueba que la Cámara impulsa una "agenda modernizadora" en la organización territorial, la ordenación y el servicio a las personas.

Ha puesto en valor la unanimidad en la aprobación de la ley, algo que no es tan común, ha apostillado, pero ha reivindicado que el consenso sigue: "La dirección política de la institución está compartida por cuatro partidos políticos diferentes, el PSC, Junts, Comuns y ERC, y me atrevo a decir que tiene la complicidad de otras fuerzas políticas como el PP o formaciones independientes".

Catalunya, sin embargo, también debe ser capaz de "dar juego" a las ciudades medianas y promover la cooperación y la colaboración para que no haya una Catalunya de dos, tres o cuatro velocidades, y que el AMB debe liderar, pero también acompañar al resto de Catalunya.

HEREU, MONTILLA, TRIAS Y SIMÓ

El ministro y exalcalde Hereu ha considerado que hace 15 años el Parlament "institucionalizaba a través de una ley un viejo anhelo de toda la realidad metropolitana", y que en su conformación todo el mundo cedió, pero que afortunadamente el debate ahora ya no es sobre la institución, sino sobre los retos que tiene en vivienda, medio ambiente o transporte.

El expresidente Montilla ha recordado que diseñaron la norma con mirada larga, y que para ello quisieron contar en el 'tripartit' también con el principal partido de la oposición, CiU, pero que también se le dio protagonismo a los representantes del mundo local: "Son ellos los que harán servir la ley, los que conocen mejor que nadie los problemas".

El exalcalde Trias ha subrayado la generosidad de los actores y que tuvieran la concepción clara de que Barcelona "necesitaba el reconocimiento de tener la presidencia" del ente, y ha deseado que el consenso en la institución se mantenga en el futuro, gobierne quien gobierne la ciudad.

Finalmente, la exdiputada y exconsellera Simó ha explicado que en su momento todo el mundo tenía sus miedos y reparos, que se fueron rebajando durante la tramitación, y que uno de los que tenían los municipios pequeños era que hubiera un "supergobierno metropolitano" que fuera un contrapoder, pero que se tuvo en cuenta todas las realidades locales.