Azcón ante el nuevo aval del Constitucional a la ley de amnistía: "Vamos a agotar todas las vías"

Jorge Azcón este jueves en su intervención en el Foro 'Aragón, vanguardia tecnológica', organizado por el diario 'La Vanguardia' en Barcelona. - EUROPA PRESS

Cree que si Catalunya tuviera un modelo como País Vasco o Navarra "el sistema de financiación de este país explota"

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que, ante el nuevo aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, todavía está pendiente de conocer la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: "Vamos a agotar todas las vías".

En un foro del diario 'La Vanguardia' en Barcelona, ha insistido este jueves en que "se ha resuelto un recurso, pero todavía hay muchos pendientes de resolver", y dice que a él le parece extraordinariamente peligroso, en sus palabras, que la Constitución no se respete y no se cumpla.

"Para mí que la ley de amnistía es inconstitucional y que responde única y exclusivamente a los intereses políticos del presidente del Gobierno y de los partidos separatistas es un hecho. Es un hecho tan evidente como que el presidente del Gobierno nunca defendió la ley de amnistía antes de necesitar los votos de los separatistas", señala.

CONDONACIÓN DE DEUDA

Sobre por qué rechaza la condonación de parte de la deuda autonómica, Azcón ha asegurado que lo hace porque, en sus palabras, no es verdad: "Las deudas no desaparecen, no te las quita nadie. Esto es un debate que es mentiroso".

En este sentido, asegura que es un "bulo" que los intereses que las comunidades autónomas se ahorren vayan a poder invertirlos en educación, sanidad o políticas sociales, ya que apunta que este ahorro en intereses, según la ley de estabilidad presupuestaria, no se puede destinar a gasto.

Además, insiste en que a Aragón les sale a pagar, en sus palabras, con la condonación de esta deuda y que van a defender que eso es un mal negocio para los aragoneses "con uñas y dientes".

FINANCIACIÓN SINGULAR CATALANA

En cuanto a la negociación de una financiación singular para Catalunya, a la que Azcón ha tachado de privilegiada, asegura que "si hoy Catalunya tiene un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra, el sistema de financiación de este país explota".

Para argumentarlo, explica que el País Vasco supone el 6% del PIB de España, pero que Catalunya está cerca del 20%: "Si hay comunidades autónomas que reciben dinero de la caja común y hay comunidades que aportan a la caja común, y ahora Catalunya todos los ingresos que recibe los va a gestionar directamente para Catalunya, hay comunidades que van a caer, que recibirán menos ingresos", añade.

GAZA

Preguntado por la situación en Gaza, cree que el debate de fondo de si es un genocidio o no es un bulo de interés político, dice textualmente, y critica que sea un elemento de confrontación y que "el Gobierno y el presidente quieran sacar rédito político de esa situación".

Ha reprochado que el Gobierno de España "cambia su posición porque busca enfrentamiento y polarización en este y otros asuntos", y califica lo que ha ocurrido en Gaza de masacre.

POLÍTICA

Azcón ha asegurado que en estos momentos está centrado en que haya presupuestos en Aragón y que no tiene ninguna intención de convocar elecciones anticipadas, pero que las encuestas dan al PP el mejor resultado de su historia en Aragón, según él, y apunta que "Sánchez no convoca elecciones porque las pierde".

Por último, ha insistido en la necesidad de una política de inmigración en España "que ordene la inmigración, que permita la inmigración legal que los empresarios están demandando en muchos sectores de la economía y que eso se haga desde el Gobierno".

Entre los asistentes al acto estaba el presidente ejecutivo del Grupo Godó, Carlos Godó, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.