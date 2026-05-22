Bad Bunny abre este viernes en Barcelona su gira europea en la que ofrecerá 12 conciertos en España

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BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El artista portorriqueño Bad Bunny abrirá este viernes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona su gira europea en un tramo en el que ofrecerá 12 conciertos en España.

El concierto de Bad Bunny en Barcelona supone su regreso a la capital catalana tras siete años, siendo su anterior visita en el Sónar 2019.

Benito Antonio Martínez Ocasio repetirá concierto en Barcelona este sábado y, tras pasar por Lisboa, realizará 10 conciertos en Madrid: en total unas 600.000 personas lo verán en España.

La parada en el Riyahd Air Metropolitano de Madrid del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' serán los días 30 y 31 de mayo y los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Tras sus conciertos en España, la gira europea proseguirá por Düsseldorf, Arnhem, Londres, Marsella, París, Estocolmo, Varsovia, Milán y concluir en Bruselas el 22 de julio.

La llegada de Bad Bunny a Barcelona ha causado revuelo en el exterior del céntrico hotel en el que se aloja, que desde el miércoles ha tenido fans apostados a la puerta.

Los conciertos del cantante portorriqueño en España también han coincidido con el lanzamiento de la colección cápsula 'Benito Antonio' de Zara, que han creado junto al director creativo del artista.