Bad Gyal, Oques Grasses, Morad, Lluís Llach y Amaia, en el concierto del Sant Jordi por Palestina

Cartel del Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona - ACT X PALESTINE

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Concierto-Manifiesto x Palestina, que se celebrará en el Palau Sant Jordi el 29 de enero, contará con Bad Gyal, Oques Grasses, Morad, Lluís Llach, Amaia y Fermín Muguruza, como culminación de la campaña de movilización Act x Palestine promovida por organizaciones palestinas de derechos humanos y una red de entidades europeas.

El concierto también contará con Mushka, Guillem Gisbert y Yerai Cortés, así como artistas internacionales como Tinariwen, Zaho de Sagazan y voces palestinas como Zeyne y Lina Makoul, informa este jueves la organización en un comunicado.

Además participarán dos coros: el coro Al-Balad (coro del pueblo) creado especialmente para el partido entre la selección catalana y palestina de fútbol celebrado en noviembre, y el coro Ovidi Cor Gran, en el que el cuarteto Ovidi 4 cantará acompañado de Anna Mira, Feliu Ventura, Ginestà, La Maria, Pinan 450f, Sandra Monfort, Sergi Carbonell y Svetlana.

Al cartel presentado este jueves se le sumarán nuevos artistas y personalidades en las próximas semanas, como revela el anuncio de lanzamiento del concierto en el que aparecen algunos nombres pixelados.

Las entradas para el concierto se podrán a la venta este viernes, con unos precios entre los 25 y los 45 euros, los beneficios servirán para impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania y se habilitará también una fila cero para donativos solidarios.

El evento se inscribe en la línea de conciertos en solidaridad con el pueblo palestino celebrado en ciudades como Londres, París y Los Ángeles, y se podrá ver en directo por Internet y ofrecerá la señal gratuita a cualquier televisión del mundo.