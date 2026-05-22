Bad Gyal sorprende en Barcelona en el concierto de Bad Bunny

Concierto de Bad Bunny en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La catalana Bad Gyal ha sorprendido este viernes al público del Estadi Olímpic de Barcelona durante el concierto de Bad Bunny por su tour 'Debí tirar más fotos'.

La artista ha aparecido de sorpresa sobre la azotea de 'La Casita' tras 'Yo perreo sola', y ha interpretado el éxito de su último álbum 'Da Me'.

Un público completamente entregado ha celebrado la aparición de la catalana, que ha agradecido a Bad Bunny su participación y ha culminado con un 'Os amo Barcelona'.