Badalona (Barcelona) confía en la "predisposición" del propietario para reparar la finca colapsada

El consistorio pide apoyo a la Generalitat y apela a la "responsabilidad" de los propietarios

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera teniente de alcalde de Badalona (Barcelona), Rosa del Amo, ha destacado la "predisposición" del único propietario de la finca de la calle Mare de Déu de Lorda, donde este miércoles colapsó el forjado del primer piso, para su reparación.

"Hoy mismo ya ha contratado un arquitecto para poder empezar estos trabajos que son necesarios y que tendrán que hacerse en la medida que pueda el propietario lo más rápido posible", ha señalado en declaraciones a los medios este jueves.

El arquitecto será el encargado de realizar las catas necesarias para hacer una valoración y determinar si se precisa de una reparación más simple o, en su defecto, más compleja, que Del Amo ha indicado que "no tiene por que ser así" ya que puede tratarse de una reforma menor que no conlleve mucho tiempo.

Por el momento, los 29 vecinos del edificio han sido atendidos este jueves en el centro cívico La Salut para hacer seguimiento de su situación, ya que pese a ofrecérseles alojamiento, finalmente todos han optado por buscar una alternativa en su red familiar o de amistades.

EDIFICIOS ANTIGUOS

Preguntada por las medidas previstas por el Ayuntamiento para controlar la situación de los edificios antiguos de la ciudad, Del Amo ha señalado que Badalona "no tiene capacidad para hacer una inspección de estas características".

Por esta razón, insisten a la Generalitat en que les preste el apoyo de la Conselleria de Territorio, y también apelan a la "responsabilidad" de los propietarios de los mismos edificios para no llegar a una situación límite, como en este caso.

"Los propietarios tienen que ser conscientes de que si tienes un edificio alquilado con 50, 60 o 70 años de antigüedad, sí o sí tiene que pasar unas inspecciones", ha subrayado la concejal badalonesa.