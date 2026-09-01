Bajan un 11% los fallecidos en las carreteras catalanas, con 87 muertos hasta el 31 de agosto

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del SEM en un accidente de tráfico, en una imagen de archivo - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fallecidos en la red viaria interurbana de Catalunya han bajado un 11% con respecto al mismo periodo del año pasado, con 87 muertos en 83 accidentes mortales hasta el 31 de agosto de 2026 frente a los 98 en 91 siniestros de 2025, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este martes.

En comparación con 2019, año de referencia para el cumplimiento de los objetivos de reducción de víctimas mortales, se han registrado 35 fallecidos menos, lo supone un descenso del 29%.

De las 87 personas fallecidas en 2026, 73 eran hombres y 14 mujeres, y este mes de agosto se han registrado 5 víctimas mortales, frente a las 10 del mismo periodo de 2025.

VÍCTIMAS VULNERABLES

De los 87 fallecidos, 34 eran motoristas (4 más que el año pasado), 10 eran viandantes y 5 eran ciclistas, y el SCT destaca que los colectivos vulnerables aglutinan 49 de los 87 fallecidos durante los primeros ocho meses del año.

En relación a la edad, la franja que registra más muertos es la de 45 a 54 años, con 20, aunque el SCT advierte de un aumento entre los mayores de 65 años, que han pasado de 15 en los primeros 8 meses del año pasado a 20 en la misma franja de 2026.

La siniestralidad mortal continúa caracterizándose por su dispersión, aunque las vías que más fallecimientos concentran son la AP-7, con 12 muertos; la A-2, con 4; y la N-340 y la C-25, con 3 cada una de ellas, y con respecto a las causas, el motivo más frecuente han sido salidas de la vía, con 27 casos, y choques frontales, con 24.

En lo que respecta a los heridos graves, este año se han registrado 490, frente a los 601 del mismo periodo del año pasado (-18,5%).

DEMARCACIONES

Barcelona concentra 39 de las 87 víctimas mortales, aunque esta cifra se ha visto reducida en un 11% desde el año pasado, siendo el Baix Llobregat la comarca que más fallecidos ha registrado, con un total de 9 víctimas.

En Tarragona se han contabilizado 17 víctimas mortales, 7 menos que el año pasado, lo que supone un descenso de un 29% respecto al año pasado y un 47% respecto a 2019.

Girona ha registrado 20 víctimas mortales, 10 más que el año anterior, mientras que en las carreteras de Lleida han perdido la vida 11 personas, 9 menos que en 2025.