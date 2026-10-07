Bajan a 3.199 los afectados por los cortes de suministro eléctrico en Catalunya, según Endesa

Técnico de Endesa - ENDESA

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de suministro eléctrico Endesa ha cifrado en 3.199 los afectados por los cortes de luz a raíz del temporal de lluvias que ha afectado a la comunidad los últimos días, y que sobre las 12 horas eran 4.636.

Los municipios con más clientes afectados son, según datos de la compañía a las 14 horas, Barcelona con 862, Sant Adrià de Besòs con 506, Badalona con 445, Begues con 392 y Gavà con 146, han explicado a Europa Press.

Han asegurado que sigue desplegado el dispositivo de respuesta formado por 523 trabajadores y 24 grupos electrógenos, con el objetivo de acelerar la recuperación del servicio.