Bajan un 40% los delitos de multirreincidentes en Catalunya en transporte público y autopistas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los delitos contra el patrimonio asociados a la multirreincidencia se han reducido en un 40% los dos primeros meses de este 2026, principalmente en el transporte público y en las vías de alta capacidad como las autopistas.

Así lo demuestran las cifras que se han anunciado este viernes en en la presentación de los resultados de la implantación del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, al que ha asistido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Generalitat; Salvador Illa; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Illa ha afirmado que en los dos primeros meses de este año se han producido 9.000 delitos menos, si bien un 8% corresponden al ámbito físico (como hurtos y robos con violencia) y un 2,9% en el ámbito digital: "La multirreincidencia está bajando de forma muy importante y esto incide de forma directa en la sensación de seguridad de las personas".

"Por lo tanto, les pido que cada vez que escuchen alguna formación apocalíptica hablar en materia de seguridad de Catalanya, recuerden los datos de hoy. Recuerden la evolución que está teniendo la seguridad y el trabajo que hacen a diarios los diferentes cuerpos y seguridad. Aquí milagros pocos", ha defendido el presidente catalán.

MÁS ARMAS CONFISCADAS

En este sentido, la consellera ha celebrado que los delitos en Catalunya en un año se han reducido en un 4,11%, cuyos datos se aproximan a los más bajos registrados en 2022: "Podemos empezar a hablar de un cambio de tendencia".

Por otro lado, ha puesto en valor el plan Daga de los Mossos d'Esquadra, que ha permitido incrementar un 26,5% el total de armas blancas confiscadas, y que junto con el 'Kanpai', se complementa para luchar contra los delitos contra el patrimonio, con un 5,42% menos, y un 6,34% menos hurtos.

IMPACTO DEL 'KANPAI'

En su intervención, Parlon ha puesto en valor la implantación del Pla 'Kanpai' desde abril del 2025, que ha permitido reducir en los primeros meses de este año un 40% la delincuencia, con un balance general de 32.000 identificados, 680 detenidos con 61.658 antecedentes y unos 2.000 teléfonos móviles recuperados.

Ha subrayado que desde este enero el Kanpai se ha centrado en las principales infraestructuras, como la AP-7, cuyos dispositivos han permitido reducir en un 37% la comisión de delitos.

Ha anunciado que el siguiente paso es desplazar esta estrategia contra la multirreincidencia al transporte público, donde ya se ha empezado a actuar para luchar contra los delitos patrimoniales, especialmente los hurtos.

JUICIOS RÁPIDOS

La celebración de juicios rápidos en Barcelona se redujo en 5 meses en un año, pasando de 18 meses de media en 2024 a 13 en 2025, según ha informado Espadaler.

Esta cifra fue posible gracias a la puesta en marcha, en el marco del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, de cuatro juzgados de lo penal de refuerzo en Barcelona para la celebración de juicios rápidos, así como de un tercer juzgado de guardia en la capital catalana.

Este tercer juzgado de guardia para delitos leves e inmediatos en Barcelona, que tardaba 8,8 meses en celebrar los juicios cuando entró en vigor el 17 marzo de 2025, ahora tarda 2,7 meses: "Hay terreno por recorrer, pero estamos en la buena dirección".

Antes del acuerdo alcanzado en 2024 por parte del Gobierno, el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona, Espadaler ha asegurado que ya se había hecho un esfuerzo "notoriamente importante" para incrementar las plantillas policiales y se había ganado en eficiencia pero esto, a su vez, provocaba un "cuello de botella" en los juzgados.

"Todo lo que había crecido la policía en efectivos y en eficiencia no había tenido la justa correspondencia en el ámbito judicial, por tanto, teníamos un cuello de botella que se traducía en un conjunto de efectos no deseados".

Para subsanarlo, ha subrayado que una pieza importante era ampliar los recursos humanos, dado que era necesario tener "más manos para poder hacer más juicios" y reducir los plazos, aunque también han sido fundamentales las reformas normativas y organizativas.