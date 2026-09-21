Balañá en Viu apuesta por grandes musicales, teatro, comedia y nuevos proyectos para el curso 2026-27

Archivo - Fachada del Teatro Coliseum de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Balaña en Viu ha apostado por grandes musicales, teatro, comedia y nuevos proyectos de producción para la temporada 2026-2027 de sus teatros (el Tívoli, el Coliseum y el Borràs de Barcelona), informa en un comunicado este lunes.

Entre las propuestas, el Tívoli recibe a partir del 26 de septiembre 'Mamma Mia!', uno de los musicales de mayor éxito internacional; y a partir del 5 de diciembre ofrecerá 'Titó, el musical. La superexcursió', una propuesta familiar sobre el universo del SX3.

El Coliseum reunirá en un su programación propuestas como 'El Tenoriu', con Sílvia Abril, David Olivares, Anna Bertran, Roger Julià y Artur Busquets; espectáculos de comedia con Berto Romero, Eva Soriano o Los Moranos; y propuestas como 'La Ruina', además de música y danza.

El teatro también acogerá uno de los títulos destacados con 'Verborrea', escrito y dirigido por Pablo Remón y protagonizado por Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé, que llegará al Coliseum a finales de diciembre.

Por su parte, el Borràs apuesta por teatro y comedia incluyendo 'Temps', con Quim Masfarrer; 'Les coses excepcionals', protagonizada por Miki Esparbé; o 'La Síndrome Natàlia', con Àngels Gonyalons, Diana Gómez, Queco Novell, Ricard Farré y Edu Gibert; y propuestas vinculadas a la comedia y nuevos formatos con Galder Varas, Ilustres Ignorantes, Míster Jägger o Ignatius Farray.