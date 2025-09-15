Balañá en Viu apuesta por la producción propia y "grandes nombres" para su temporada 2025-2026

Archivo - Fachada del Teatro Coliseum, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Balañá en Viu ha apostado por la producción propia y los "grandes nombres" y espectáculos de primer nivel para la temporada 2025-2026 de sus teatros --el Tívoli, el Coliseum y el Borràs de Barcelona--, informa en un comunicado este lunes.

Entre las propuestas, se encuentra la apertura en el Teatre Coliseum con la compañía australiana CIRCA que estrenará su espectáculo 'WOLF' del 25 al 28 de septiembre; o el regreso del musical 'The Rocky Horror Show', que se podrá ver del 23 de octubre al 2 de noviembre, con Jason Donovan como Frank'n Furter.

También volverá el musical 'Ànima' y tomará el relevo de 'El Fantasma de l'Òpera' en el Teatre Tívoli; y la nueva comedia 'El Tenoriu', con Sílvia Abril y Andreu Buenafuente, se instalará en el Coliseum con una propuesta "irreverente y contemporánea".

En el Coliseum se podrá ver 'Chavela' del 4 al 7 de diciembre, con Rozalén, Luisa Gavasa y Paula Iwasaki; y en el Borràs, a partir del 14 de enero, volverán 'Les Bàrbares', de La Brutal i Bitò, y 'La Presència', de Sixto Paz, así como también acogerá 'Pel Davant i Pel Darrera', a partir del 2 de noviembre.

La temporada se completa con una "fuerte apuesta" por el formato 'stand-up' y podcast en directo, con nombres como Ilustres Ignorantes, Luis Zahera, Berto Romero, Estirando el Chicle, Henar Álvarez y Eva Soriano, entre otros.

Además, se ha hecho pública la creación de Marianna en Viu, una nueva división dentro de Balañá en Viu que nace con el objetivo de impulsar y desarrollar producciones propias, y representa una "apuesta por el talento creativo local, el liderazgo en contenidos y una presencia más activa del grupo en la creación escénica".