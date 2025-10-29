Ballarín (PSC) confía en que la CE legisle sobre plataformas y menores pese a presiones de Trump

Archivo - La eurodiputada del PSC, Laura Ballarín, interviene durante el acto de entrega del Premio a los Valores Europeos del PSC, a 17 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El PSC ha otorgado el Premio als Valors Europeus a António Costa - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PSC Laura Ballarín ha asegurado que es "optimista" y confía en que la Comisión Europea (CE) legisle sobre la protección de menores en las plataformas y redes sociales pese a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un encuentro con periodistas en Barcelona este miércoles, ha explicado que desde la UE "no se ha enviado ningún mensaje" ni directo ni indirecto que indique que se vayan a echar atrás en la regulación de plataformas ni tampoco en los procesos de investigación abiertos contra varias de ellas.

Ballarín, que es ponente de opinión del informe sobre el impacto de las redes sociales y el entorno digital de la juventud de la Comisión de Mercado de Interior y Protección del Consumidor (Imco) del Parlamento Europeo, ha explicado que Trump ya avisó en agosto, tras el acuerdo comercial con la UE, de que podría haber más aranceles si había más legislación para regular las plataformas.

Ha detallado que este informe de opinión, que no es vinculante, se votará en el pleno del Parlamento Europeo en el primer semestre de 2026, y busca instar a la CE a que implemente las actuales leyes para proteger a menores en entornos digitales e influir en las futuras normativas de la Comisión al respecto.

La eurodiputada socialista ha celebrado que "hay un consenso bastante grande" dentro de la Eurocámara para regular en este sentido y proteger a los menores, y ha destacado que la CE ya está haciendo proyectos piloto en España, Francia, Italia, Grecia y Dinamarca sobre la verificación efectiva de edad para el acceso a estas plataformas.