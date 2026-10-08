Balsareny (Barcelona) recibe un estudio para impulsar la conexión de banda ancha en el municipio

Mapa de las infraestructuras de Balsareny (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado un estudio de provisión de banda ancha al Ayuntamiento de Balsareny para implementar la conectividad de alta velocidad en las masías y núcleos de población del municipio.

El proyecto define el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, "haciendo valer las ya existentes o previstas", informa la corporación en un comunicado este jueves.

Ha añadido que, una vez determinados los criterios de despliegue, en el estudio se contemplan las propuestas de despliegue de las infraestructuras con diferentes escenarios, "optimizando el recorrido y su viabilidad técnica".